На Украине одобрили «бандеровское» приветствие

Верховная Рада поддержала президентский законопроект о введении в армии «бандеровского» приветствия «Слава Украине». Об этом сообщает ТАСС.

Документ вносит изменения в уставы внутренней, гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также в строевой устав ВСУ. «На приветствие начальника или старшего по воинскому званию "Слава Украине" все военнослужащие, находящиеся в строю, отвечают: "Героям слава"», — говорится в новой редакции уставов. Помимо этого, обращение к военнослужащим вне строя заменяется с «товарищ» на «пан».

В августе президент Украины Петр Порошенко на параде по случаю Дня независимости страны пообещал узаконить в армии лозунг «Слава Украине». Законопроект о введении в ВСУ «бандеровского» приветствия он внес в парламент в качестве неотложного 4 сентября.

Приветствие «Слава Украине» — «Героям слава» является лозунгом запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА), которая в годы Великой Отечественной войны сотрудничала с нацистской Германией.

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