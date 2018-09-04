Порошенко решил узаконить приветствие «Слава Украине» в армии

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который устанавливает националистские приветствия «Слава Украине!» и «Героям слава!» в качестве основных в армии. Документ определен как неотложный, передает РИА Новости со ссылкой на парламент страны.

Проект предусматривает поправки в уставы внутренней, гарнизонной и караульной служб, а также строевой устав.

Сейчас в вооруженных силах Украины действуют приветствия «Здравствуйте, товарищи!» и «Здравия желаю!».

Фраза «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» в сочетании с вытягиванием вверх правой руки была принята в качестве организационного пароля-приветствия для членов Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (обе организации запрещены в России) в период Второй мировой войны.

В начале 1990-х приветствие начали использовать националистические политики на митингах и собраниях. В современной Украине лозунг стал популярен во время Евромайдана — протестных акций 2014 года, которые закончились сменой власти.

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