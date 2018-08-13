Депутат Рады раскритиковал толстых коллег и лозунг «Слава Украине»

Украина сейчас находится на недостойном уровне для лозунга «Слава Украине». Об этом в эфире телеканала «112» заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович.

Он сказал, что с удовольствием говорил бы эти слова в процветающей Украине, однако сейчас у него есть сомнения. «Я сижу в Верховной раде, где они первые два года аж вскакивают, гимны поют и так далее. Сейчас поуспокоились уже, потому что толстые стали уже, в костюмчиках уже вставать тяжело — жмет им. Но на самом деле ничего под эти крики для Украины не было», — отметил депутат.

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По словам Рабиновича, патриотизм должен заключаться в благосостоянии страны. «Если в результате твоих действий страна живет хуже, ты не патриот — ты враг», — добавил он.

Фраза «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» в сочетании с вытягиванием вверх правой руки была принята в качестве организационного пароля-приветствия для членов Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (обе организации запрещены в России) в период Второй мировой войны.

В начале 1990-х приветствие начали использовать националистические политики на митингах и собраниях. В современной Украине лозунг стал популярен во время Евромайдана — протестных акций 2014 года, которые закончились сменой власти.

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