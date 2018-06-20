Националисты устроили погром в мэрии Харькова

В городском совете Харькова произошла потасовка между охранниками и националистами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

По его словам, конфликт начали сторонники Дмитрия Маринина, бывшего депутата горсовета и оппонента действующего мэра Геннадия Кернеса. «Маринин привел 50 человек спортивной наружности, которых попытался провести в зал. У них завязалась потасовка с муниципальной охраной», — сообщил Сидоренко.

Кто-то из активистов, принадлежащий, по словам Сидоренко, к «Национальному корпусу», распылил слезоточивый газ и начал кидать дымовые шашки. Но несмотря на задымление, сессия продолжилась.

Помимо этого радикалы в символике «Национального корпуса» устроили погром на втором этаже здания и устроили драку во дворе городского совета. Конфликт попытался решить заместитель харьковского мэра Андрей Руденко, но погромщики схватили его, закинули в мусорный бак и выкатили на улицу.

По информации харьковского издания 057.ua, активисты таким образом протестуют против застройки земельного участка возле стадиона «Металлист».

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