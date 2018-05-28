Националисты устроили погром в Киеве

Группа националистов устроила погром на рынке «Лесной» в Киеве 27 мая. Об этом сообщает издание «Громадське».

Причиной конфликта стал инцидент, произошедший днем ранее. В ходе перепалки 24-летний продавец сломал нос 64-летнему покупателю. Нападавший оказался гражданином Грузии.

Несмотря на то, что силовики оперативно задержали ударившего пожилого человека торговца, националисты на следующий день все равно отправились на рынок. Видео с места событий широко распространилось в интернете.

Elena Stoiko / Facebook

Утром 27 мая на «Лесном», судя по видеозаписям с места событий, собралось не менее сотни членов запрещенных в России организаций «Правый сектор», «Азов» и С14. Они скандировали националистические лозунги: «Помни чужак, тут хозяин украинец!»

Михайло Ковальчук / Facebook

К началу конфликта лавки, принадлежащие кавказцам, не работали. Не обнаружив продавцов, националисты принялись громить торговые ряды. Начались стычки с полицией. В ход пошли камни, палки и слезоточивый газ. В результате столкновений пострадали трое полицейских. В Facebook радикалы сообщили о задержании 37 своих бойцов.

Позже в тот же день националисты собрались под отделением полиции и добились освобождения большинства соратников. В управлении остались трое участников столкновений, обвиняемых в групповом хулиганстве.

Это уже не первый погром на Украине за последние недели. 21 апреля члены националистической группировки С14 разгромили лагерь цыган в Киеве. Аналогичные случаи были 9 мая в поселке Рудное во Львове и 22 мая в Тернополе.

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