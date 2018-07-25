Участник боев в Донбассе крикнул на Украине «Слава Украине» и попал в травмпункт

В Черкассах участнику силовой операции в Донбассе сломали челюсть за выкрик «Слава Украине». Об этом сообщает vikka.ua.

По утверждению издания, мужчина с друзьями отдыхал в одном из заведений города, и наблюдал за ходом боксерского поединка между Муратом Гассиевым и Александром Усиком. После победы украинца боец вышел на улицу и начал кричать «Слава Украине». Слишком громкий звук не понравился оказавшемуся рядом лидеру местного отделения «Национального корпуса» Дмитрию Кухарчуку с его последователями, и между молодыми людьми завязалась драка.

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«Для них нет ничего святого. И женщин бьют, и инвалидов. Когда я пытался снять все на камеру, Кухарчук выбил из моих рук телефон и начал бить», — рассказал друг избитого.

«Национальный корпус» — праворадикальная политическая партия. Ее возглавляет депутат Верховной Рады Украины, основатель полка Нацгвардии «Азов» Андрей Билецкий.

Среди прочего, они отметились погромом в мэрии Харькова и блокированием российских диппредставительств в день выборов президента России.

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