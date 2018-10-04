На Украине захотели закрыть оппозиционные телеканалы

Верховная Рада Украины проголосовала за обращение к Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) с предложением ввести санкции против телеканалов NewsOne и «112 Украина». Об этом сообщает «Страна.ua».

Санкции предусматривают ряд ограничений, включая лишение лицензии, запрет пользоваться радиочастотами и блокировку активов. «В проекте постановления семь компаний, в отношении которых предлагается ввести санкции: "Ариадна ТВ", "Новый Формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания 112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ" и "Новости 24 часа". Первые шесть компаний связаны с телеканалом "112 Украина", последняя — с NewsOne», — говорится в сообщении.

Основанием для решения депутатов Рады стала ранее опубликованная на сайте парламента петиция о «прекращении антиукраинской деятельности телеканалов "112 Украина" и NewsOne». Она была размещена 20 сентября и к 1 октября набрала 25 тысяч подписей вместо необходимых для рассмотрения 10 тысяч. В ней телеканалы, известные своим критическим отношением к действующей украинской власти, обвиняют в ведении «российской пропаганды» и «трансляции информационной политики "русского мира"». Автором петиции является Артур Переверзев, волонтер министерства обороны и соратник Юрия Бирюкова, советника украинского президента Петра Порошенко.

Это не первый случай давления на украинские оппозиционные СМИ. 17 сентября украинские радикалы напали на журналистку телеканала NewsOne Дарину Билеру и избили ее. Инцидент произошел у здания Генеральной прокуратуры, однако присутствующая на месте происшествия полиция бездействовала.

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