На Украине начали разработку закона о «кремлевских агентах»

Лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак анонсировал подготовку законопроекта о регистрации иностранных агентов на Украине. Об этом он заявил на согласительном совете Верховной Рады, передает «Украинская правда».

«Страна входит в избирательный процесс. Надо признать, что на Украине действует разветвленная сеть замаскированной и явной российской агентуры. Они берут под контроль телеканалы и другие СМИ, жонглируют своими политическими пешками, а Россотрудничество плодит здесь множество якобы общественных организаций, независимых ни от кого, кроме России», — заявил Бурбак.

Он также добавил, что такой закон должен касаться исключительно иностранных агентов, которые «прямо или косвенно действуют в интересах государства-агрессора, которым является Российская Федерация». Как будут определяться «косвенные действия в интересах России», Бурбак не уточнил.

Лидер «Народного фронта» считает, что Кремль использует демократические свободы Украины для диверсионной деятельности. «Они целенаправленно и цинично прикрываются демократией, чтобы распространять хаос и конфронтацию. Это их фирменный прием», — заявил Бурбак. Он считает, что СМИ и неправительственные организации, признанные иностранными агентами, должны будут регулярно информировать украинцев, что действуют в интересах России.

В качестве ориентира при разработке законопроекта, он назвал аналогичный закон о регистрации иностранных агентов в США, который действует с 1938 года. Этот документ изначально разрабатывали для борьбы с гитлеровской пропаганды перед Второй мировой войной, а в 2017 году правительство США зарегистрировало Russia Today как иностранного агента.

Разработкой законопроекта «о кремлевских агентах» займется парламентский комитет по национальной безопасности и обороны совместно со всеми заинтересованными депутатами. Бурбак заявил, что законопроект должен быть разработан безотлагательно.

В феврале этого года сотрудники Национальной полиции и Главной военной прокуратуры захватили редакцию оппозиционного медиахолдинга «Вести». В январе этого года после угроз в свой адрес и нескольких возбужденных уголовных дел покинул Украины главный редактор оппозиционного интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва. После этого народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук призвал в убийствам непатриотов.

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