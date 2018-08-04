Бывший украинский министр заявил о причастности властей к убийствам активистов

Бывший министр Украины Анатолий Гриценко обвинил нынешние украинские власти в организации убийств местных активистов. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

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«Нападения и убийства активистов в Украине — это не просто бессилие власти, потому что власть за этим всем стоит. Нынешний режим Порошенко уже далеко обошел бандитский режим Януковича», — сказал Гриценко, добавив, что такой системной масштабной работы по давлению на оппозицию, СМИ и антикоррупционеров раньше «никогда не было».

6 июля Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) представил результаты Мониторинга физической безопасности работников СМИ. Подсчитано, что с апреля по июнь этого года на Украине совершено 22 нападения на журналистов, а с начала 2018 года в НСЖУ насчитали 45 инцидентов.

В январе главный редактор крупнейшей оппозиционной интернет-газеты «Страна.ua» Игорь Гужва покинул Украину после возбужденных против него пяти уголовных дел и обысков в редакции. После чего народный депутат Украины от Радикальной партии Игорь Мосийчук призвал к убийствам «непатриотов».

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