Подсчитаны избитые и пострадавшие на Украине журналисты

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) представил результаты Мониторинга физической безопасности работников СМИ в стране за апрель-июнь этого года. Об этом сообщает сайт НСЖУ.

«Больше всего инцидентов произошло в Киеве и области — девять случаев, в Днепре и Днепропетровской области — три, на западе страны, в частности, Волыни, Ровенской области, Ужгороде и Львове — пять острых ситуаций с применением силы в отношении журналистов», — говорится в отчете.

Только с апреля по июнь этого года на Украине совершено 22 нападения на журналистов, а с начала 2018 года в НСЖУ насчитали 45 инцидентов.

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Один из наиболее жестоких случаев произошел 20 апреля. Сергей Шаповал из бюро журналистских расследований «Волынь 24» и Роман Харченко с «12 канала» готовили материал о деятельности нелегальных АЗС в Тернопольской области на западе Украины. На них напали, избили, удерживали силой в помещении, а также разбили оборудование.

Шаповалу разорвали щеку, он получил многочисленные ушибы. У Харченко диагностировали сотрясение мозга. При этом полиция, прибыв на вызов, не хотела оформлять заявление и вызывать скорую помощь.

Еще один скандальный инцидент зафиксирован 21 июня. Антонину Белоглазову, представляющую агентство «Медиа-Поток», облили неизвестным химическим веществом во время съемки митинга националистов. Кожа журналистки покрылась пятнами, у неё возникли проблемы с дыханием. Присутствующие на митинги сотрудники полиции бездействовали.

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