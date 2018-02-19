Украинский журналист оправдал разгромивших объекты России в Киеве националистов

Журналист украинского информационного агентства УНИАН Роман Цимбалюк считает что украинские националисты «проявляют терпение по отношению к российским организациям, четвертый год войны практически бесперебойно работающим в Киеве». Об этом он написал в своем Facebook.

Комментируя разгром украинскими националистами киевского отделения Россотрудничества и офисов «Сбербанка» и «Альфа-Банка», учиненный 18 февраля, Цимбалюк отметил, что эти банки не ведут деятельность в Крыму и неподконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей. «С одной стороны, боятся санкций, с другой — в ОРДЛО [отдельные районы Донецкой и Луганской областей] приход спасителей из "русского мира" временно освободил жителей не только от Украины, но еще от мобильной связи, банков и банкоматов, аэропортов, а свободу передвижения в целом заменили комендантским часом», — написал он.

«Однако российские финансовые учреждения абсолютно законно работают в свободной Украине. Я лично не против, главное чтобы они платили налоги, которые идут на финансирование нашей украинской армии. И по моему мнению, если наше государство признает какие-то организации легальными, мы должны это уважать. Уважать закон превыше всего — это и значит быть правовым государством», — полагает Цимбалюк.

При этом он признал, что не все жители Украины являются такими же «толерантными», как он. «Это как раз тот случай, когда 100 националистов дали материал и пищу для пережевывания российским СМИ на неделю. И дали повод в очередной раз назвать нас "неонацистами" и жаловаться в ОБСЕ», — указал Цимбалюк.

«Люди, которые что-то разрушают и разбивают, они не совсем активисты, они скорее хулиганы. В любом случае, им надо бы осознать одну вещь: кричалками ничего не изменить. (...) Жалко, что наши "патриоты" мыслят исключительно локально. Ведь если напали на Россотрудничество в Киеве, значит, могут сделать что-то аналогичное с Украинским культурным центром на Арбате, например, отжать здание», — предположил он.

«Да и вообще, о каком сотрудничестве можно говорить после оккупации Крыма и Донбасса? И здесь надо отдать должное нашим националистам, четвертый год оккупации, а эти организации практически бесперебойно работают у нас. Мы просто очень терпеливые. Если Украина "отжала" бы Кубань, вряд ли в Москве работал бы Украинский культурный центр», — заключил Цимбалюк.

18 февраля украинские националисты во второй раз за два дня разгромили представительство Россотрудничества в Киеве. Погром устроили члены группировки «Организация украинских националистов» (ОУН, запрещена в России), забросавшие здание камнями и яйцами, разбили окна и сожгли российский флаг. Рядом стояли сотрудники полиции, однако они не мешали злоумышленникам, никто из них не был задержан. Также пострадали находящиеся по соседству офисы «Сбербанка» и «Альфа-Банка».

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