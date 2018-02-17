Украинские радикалы разгромили здание Россотрудничества

Украинские националисты из организации С14 («Сич») ворвались в здание представительства Россотрудничества в Киеве. Об этом в субботу, 17 февраля, сообщил ТАСС глава ведомства Константин Воробьев.

«Радикалы ворвались, нанесли материальный ущерб, угрожали физической расправой. В это время в здании находились около 50 детей, они очень напуганы», — сказал он.

По его словам, возглавлял нападавших глава Радикальной партии Украины Андрей Лозовой. Националисты около получаса провели в здании, выкрикивали обвинения в адрес России и экстремистские лозунги. «Полиция сработала оперативно, на место прибыли также представители миссии ОБСЕ», — добавил Воробьев.

Пресс-секретарь представительства Светлана Буланенко уточнила, что нападавших было около 30 человек.

Также сообщается, что радикалы разрисовали стены черной и красной краской, оскорбительными лозунгами и надписями, сорвали и осквернили российский флаг.

Организация C14 («Сич») была внесена в международный реестр террористов. Реестр Terrorism Research & Analysis Consortium TRAC определяет ее как «военизированную правую радикальную группу, имеющую тесные связи с националистической украинской партией "Свобода"».

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