Полиция Киева отказалась защищать Россотрудничество после погрома радикалов

Полиция разорвала договор на охрану офиса Россотрудничества в Киеве после нападения на него украинских радикалов. Об этом сообщил блогер Иван Славинский на своей странице в Facebook, на него обратило внимание издание «Страна.ua».

В соцсети он выложил фото официального письма Управления полиции охраны в Киеве на имя руководителя представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева.

«В связи с форс-мажорными обстоятельствами полиция в одностороннем порядке разрывает договор на охрану помещения по адресу ул. Борисоглебская, 2 с 21:00 17 февраля», — говорится в письме.

По информации издания, 18 февраля радикалы собираются в очередной раз атаковать Россотрудничество. Об этом сообщается в открытом письме деятелей культуры и представителей киевской общественности на имя президента Украины Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко.

17 февраля украинские националисты из организации С14 («Сич») ворвались в здание представительства Россотрудничества в Киеве. Они провели в здании около получаса и при этом выкрикивали обвинения в адрес России и экстремистские лозунги, осквернили российский флаг. По данным представительства, нападавших было около 30 человек.

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