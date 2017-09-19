Советница Порошенко предложила закрыть Российский культурный центр в Киеве

Депутат Верховной Рады и советник президента Украины Петра Порошенко Ирина Фриз заявила, что повторно внесет на рассмотрение парламента законопроект, который запретит в стране деятельность Российского центра науки и культуры. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщает сайт «Гордон».

Она отметила, что деятельность центра, отправляющего украинских детей в поездки по России, должна быть прекращена. «Организация Россотрудничество, которая осуществляет на Украине финансирование псевдонаучных исследований по предвзятым оценкам исторических и политических событий (...), должна быть внесена в санкционный список как такая, которая создает угрозу национальной безопасности Украины», — высказала мнение Фриз.

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Ранее парламентарий выступала с такой инициативой в феврале 2016 года.

В августе Министерство образования и науки Украины обратилось в Службу безопасности страны (СБУ) с просьбой дать правовую оценку поездке украинских школьников в Россию. Мероприятие было организовано киевским отделением Российского центра науки и культуры. Около 70 учеников украинских школ посетили Москву и Санкт-Петербург в рамках участия в учебно-образовательной программе Россотрудничества «Здравствуй, Россия!».

В мае руководитель украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович призвал жителей страны прекратить все контакты с родственниками, живущими в России.