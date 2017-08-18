Минобразования Украины обратилось в СБУ из-за поездки школьников в Россию

Министерство образования и науки Украины обратилось в Службу безопасности страны (СБУ) с просьбой дать правовую оценку поездке украинских школьников в Россию. Об этом в пятницу, 18 августа, заявил заместитель главы образовательного ведомства Павел Хобзей, передает «Украинская правда».

Вместе с тем он отметил, что Минобразования не имеет права запрещать такие поездки. «Когда происходят эти поездки — мы узнали об одной и надеемся, что других нет, — мы не можем сказать, что граждане Украины не посещают Россию, граница не является закрытой, и мы не можем и не имеем права запрещать такие поездки, потому что это происходит вне образовательной системы, это происходит по договоренности с родителями, и родители принимают то или иное решение», — объяснил Хобзей.

Как отмечает издание, 12 августа киевское отделение Российского центра науки и культуры информировало о том, что отправило около 70 учеников украинских школ в Москву и Санкт-Петербург для участия в учебно-образовательной программе Россотрудничества «Здравствуй, Россия!».

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8 августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что гражданам страны не нужно посещать Россию. «Нечего ездить в Россию, на самом деле. Кроме как навестить семью, у кого она там есть», — высказал он мнение.

В мае руководитель украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович призвал жителей страны прекратить все контакты с родственниками, живущими в России.

