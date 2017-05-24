Память отшибло

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Владимир Вятрович
Владимир Вятрович
Фото: страница Александра Басараба в Facebook

Чем дальше, тем настойчивее попытки украинских властей порвать все связи с Россией. Авангардом этого процесса выступает Украинский институт национальной памяти. Его глава Владимир Вятрович недавно выступил с предложением запретить украинцам контакты с родственниками, проживающими в России. «Лента.ру» выяснила, чем еще прославился институт и с чем связан вал антироссийских инициатив, наблюдаемый в последнее время.

Министерство правды

Украинский институт национальной памяти (ИНП) был создан в 2008 году, еще при президенте Викторе Ющенко, но особую активность стал проявлять после победы Майдана три года назад. Институт является органом исполнительной власти и фактически дублирует Министерство образования и Министерство культуры. Основной задачей называется «восстановление справедливой истории украинской нации». На самом же деле ИНП занимается героизацией украинских националистов и ликвидацией всего, что может напоминать о советском периоде истории. Критики ИНП сравнивают его с оруэлловским Министерством правды, которое интерпретировало и переписывало реальные события.

В последнее время инициативы института стали особенно вопиющими. Так, 22 мая Владимир Вятрович заявил, что действующий киевский режим обязан запретить украинцам контактировать с родственниками в России. «Прочь от Москвы! (...) Все, что отдаляет нас от России, идет на пользу Украине. Все, что удерживает связь между нашими странами (экономика, язык, история, культура, традиции, в конце концов, даже родственные связи), будет использовано против нас», — написал он на своей странице в Facebook. Возмутились этим предложением даже патриоты Украины. Гава ИНП в ответ обвинил украинцев в непонимании того, что страна ведет войну с Россией. «Они хотят жить так, как будто не происходит ничего особенного, что могло бы повлиять на их личную жизнь. Отсюда такое неприятие любых ограничений (фестивалей с российскими спонсорами, выступлений исполнителей или соцсетей)», — объяснил он. Его слова, впрочем, идут вразрез с позицией официального Киева: военное положение в стране не введено, конфликт в Донбассе называется антитеррористической операцией (АТО).

Четырьмя днями ранее скандал разгорелся из-за слов Вятровича о том, что символика дивизии СС «Галичина» не запрещена действующим на Украине законом об осуждении коммунизма и нацизма, так как… не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима. Так он ответил на обращение главы Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского, который потребовал привлечь к ответственности участников мероприятий в честь 74-летия дивизии СС «Галичина», прошедших 29 апреля во Львове. На размещенных главой комитета в сети фотографиях участники мероприятий одеты в военную форму войск СС.

Против Польши и Израиля

Институт нацпамяти также известен стремлением перекроить календарь праздников. Согласно одному предложению, 1 Мая должно быть в стране отменено. «Также постепенно и точно надо переводить акцент с 9 Мая на 8 Мая (когда День Победы во Второй мировой отмечается в странах Европы и США — прим. «Ленты.ру»). Также я убежден, что не стоит делать государственным и праздничным днем 8 Марта», — заявил Вятрович. Он отметил, что ИНП разработал проект закона «О государственных праздниках на Украине». По его словам, большой победой стала отмена празднования 23 Февраля.

Во многом «благодаря» деятельности ИНП испортились отношения Киева с Польшей и Израилем. И там, и там крайне болезненно реагируют на героизацию украинских националистов. В частности, президент Израиля Реувен Ривлин в сентябре 2016-го, выступая в Верховной Раде, отметил, что среди пособников убийц евреев во время Второй мировой войны «особо выделялись бойцы ОУН» (Организация украинских националистов, запрещена в России как экстремистская). Вятрович обвинил израильского политика в ретрансляции «советских мифов» о Холокосте. Итогом охлаждения отношений двух стран стала отмена израильской стороной визита в страну премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. В июле прошлого года польский Сейм признал геноцидом поляков Волынскую резню — уничтожение в 1943 году боевиками Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России) этнического польского населения. В Институте национальной памяти объяснили решение Варшавы скорбью по утраченным украинским территориям.

Деятельность националистов на Украине у многих не вызывает восторга. В марте этого года неизвестные доставили к дверям ИНП похоронный венок для директора организации. Датой смерти было указано 9 мая 2017 года. 1 марта злоумышленники подожгли входную дверь Института национальной памяти в Киеве. Премьер-министр Владимир Гройсман в связи с этим распорядился усилить охрану ИНП, а вице-премьер Вячеслав Кириленко предположил, что двери подожгли «целенаправленно». В феврале неизвестные в масках напали на Вятровича перед его пресс-конференцией и попытались его избить. В тот же день у входа в Институт национальной памяти разлили красную краску и оставили наклейки с надписями «Славянская стража».

Весеннее обострение

Впрочем, скандальными инициативами отмечается не только «главный украинизатор» страны. В конце этой весны киевские власти особенно активно взялись «закручивать гайки». 16 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом запретил на территории страны сервисы «Яндекса» и Mail.Ru Group, а также социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте». Компании в течение трех лет не смогут осуществлять никаких финансовых операций и выводить деньги или другое имущество за пределы страны. Вслед за этим провайдеры начали блокировать доступ. В тот же день Рада запретила использование георгиевской ленты в стране. За ношение или демонстрацию этого символа грозит штраф, в случае повторного нарушения — арест на срок до 15 суток. Кроме того, украинская сторона запретила погрузку и перемещение грузовых вагонов российских компаний на своей территории. Украинские журналисты предрекают, что следующим шагом станет полное прекращение железнодорожного сообщения между странами.

На достигнутом политики не останавливаются. 23 мая парламент одобрил введение 75-процентных квот на телепередачи и фильмы на украинском языке на общенациональных каналах. Закон еще должен подписать президент Петр Порошенко. Парламентская фракция «Народного фронта», лидером которой является бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, обратилась с просьбой к Раде рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. Спикер парламента Андрей Парубий отметил, что этот вопрос будет поставлен на голосование только если будет уверенность в его принятии. «Очевидно, что мы должны завершить политические консультации перед тем, как этот вопрос поставить на повестку дня. Очень важно, чтобы он был положительным и получил большинство голосов в зале», — цитирует Парубия телеканал «112 Украина». Заместитель председателя фракции «Народного фронта» Андрей Тетерук подтвердил, что в Раде сейчас идет подготовка к принятию решения: «Сейчас подводятся итоги и количество голосов народных депутатов, которые готовы за это голосовать, проводится разъяснительная работа».

Ледокол и громоотвод

Эксперты обращают внимание на то, что «весеннее обострение» произошло сразу после 9 мая, когда тысячи украинцев вышли на улицы своих городов отметить Победу, почтить память погибших в войне. Таким образом граждане выразили и пренебрежение к официальной пропаганде, очерняющей советский период истории, пытающейся вбить клин между Украиной и Россией. Массовость народных акций 9 мая стала шоком для украинского руководства — очевидно, поэтому было принято решение не считаться с электоральными потерями и идти на дальнейший разрыв связей с Россией.

Политолог Владимир Корнилов отмечает, что Владимир Вятрович в этом пасьянсе играет роль ледокола. «Многим кажется, что он выжил из ума, но он абсолютно последователен. В общественном пространстве он стал появляться в 2005-2006 годах. Тогда его заявления тоже были скандальными, но сейчас они стали мейнстримом украинской политики. Вот и теперь он продавливает идеи, которые кажутся абсурдными, но лет через 5-6-7 они станут на Украине нормой», — объясняет эксперт. Он добавляет, что Вятрович также используется как громоотвод. «Вот запретил Порошенко российские соцсети. Люди стали возмущаться, о нарушении прав человека заявили западные правозащитники. Тут появляется Вятрович со своими идеями, и все сразу переключаются на него, забывая о менее скандальных, как уже представляется, решениях Порошенко», — рассуждает Корнилов.

Глава Института украинской политики (Киев) Константин Бондаренко считает, что Вятрович взаимодействует с группой украинских ястребов из фракции «Народного фронта». «Они постоянно стараются поставить президента "на растяжку". Они вносят смешные, скандальные, бессмысленные, глупые инициативы вроде запрета соцсетей. Если президент воспротивится этим идеям, то его сразу обвинят в подыгрывании России, пренебрежении национальными интересами, мнением большинства населения страны (хотя такие предложения поддерживает активное меньшинство). Неформальным лидером этой группы является секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов», — объясняет эксперт. По его словам, согласие Порошенко на реализацию таких инициатив бьет по интересам миллионов граждан, ведет к падению его рейтинга. С помощью таких политических интриг ястребы рассчитывают расшатать положение Порошенко, выбить себе новые полномочия, получить новые должности, а в перспективе и перехватить руководство страной.

Игорь Кармазин

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