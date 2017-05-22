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Украинцев призвали оборвать контакты с родными из России ради спасения страны

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Владимир Вятрович
Владимир Вятрович

Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович призвал жителей страны прекратить все контакты с родственниками, живущими в России. Об этом в понедельник, 22 мая, он сообщил на своей странице в Facebook.

«Прочь от Москвы (...) Все, что отдаляет нас от России, идет на пользу Украине. Все, что удерживает связь между нашими странами (экономика, язык, история, культура, традиции, и, в конце концов, даже родственные связи), будет использовано против нас», — написал Вятрович.

18 мая директор украинского Института национальной памяти заявил, что символика дивизии СС «Галичина» не запрещена действующим на Украине законом об осуждении коммунизма и нацизма.

Ранее в том же месяце Вятрович потребовал сделать 9 мая, когда в республике отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне, рабочим. А выходной, по его мнению, следует перенести на 8 мая — День памяти и примирения.

Дивизия СС «Галичина» была создана в период Второй мировой войны, в нее принимали украинских добровольцев с территории Западной Украины. Часть принимала участие в боевых действиях против партизан и карательных акциях против мирного населения во Франции, Польше, Югославии и на оккупированной территории СССР. Формирования СС, в состав которых входила дивизия «Галичина», были признаны преступной организацией решением Нюрнбергского трибунала.

Институт национальной памяти учрежден правительством Украины и является органом исполнительной власти.

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