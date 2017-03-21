Порошенко предложили учредить на Украине День косплея и супергероя

Президенту Украины Петру Порошенко предложили учредить в стране новый праздник — День косплея и супергероя. Соответствующая электронная петиция опубликована на сайте главы государства.

«Лучшим подарком для людей, которые ежедневно спасают мир, будет принятие такого праздника, как День супергероя (...). Этот день предлагаем отмечать 31 марта», — отмечает инициатор обращения. Автор также подчеркивает, что «много супергероев живут повседневной жизнью, как обычные люди». «Но [они] всегда готовы прийти на помощь другим, даже незнакомцам. О многих из них вы слышали, но никогда не видели»», — добавляет он.

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Также инициатор разъяснил украинскому президенту, что такое косплей. «Косплей — один из видов перформанса, который заключается в отображении в режиме реального времени определенных известных персонажей или идей с помощью костюма и характерных аксессуаров», — говорится в петиции.

Предложения о введении новых праздников на Украине и исключении старых из календаря торжественных дат поступают и от официальных лиц. в частности в январе руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предложил отказаться от празднования Дня победы в Великой Отечественной войне — 9 мая.

По его словам, «большой победой для нас было, что Украина спокойно избавилась от 23 февраля».