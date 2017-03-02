Главному украинскому декоммунизатору изготовили похоронный венок

Неизвестные доставили к дверям украинского Института национальной памяти (ИНП) похоронный венок, адресованный директору организации Владимиру Вятровичу. В качестве даты смерти было указано 9 мая 2017 года. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает телеканал ICTV.

Сам Вятрович на своей странице в Facebook добавил, что в этот же день из-за атак хакеров появились проблемы в работе сайта ИНП.

1 марта злоумышленники подожгли входную дверь Института национальной памяти в Киеве. Премьер-министр Владимир Гройсман в связи с этим распорядился усилить охрану ИНП, вице-премьер Вячеслав Кириленко предположил, что двери подожгли «целенаправленно».

Материалы по теме И Херсон с ними! За что Днепропетровск назвали Днепром и что еще переименует Киев

16 февраля неизвестные в масках напали на Вятровича перед его пресс-конференцией, сообщало агентство «Укринформ». По его словам, молодые люди не предъявили ему никаких претензий, а попытались ударить его. В тот же день у входа в Институт национальной памяти разлили красную краску и оставили наклейки с надписями «Славянская стража».

На Украине 9 мая остается праздничным днем, однако в последнее время активно обсуждается возможность переноса торжеств на 8 мая, когда День Победы во Второй мировой отмечается в странах Европы и США. Владимир Вятрович выступил с соответствующим предложением в конце января. Тогда же он предложил отменить празднование 8 марта.

Институт национальной памяти занимается героизацией украинских националистов, а также участвует в декоммунизации названий городов, поселков, улиц и предприятий.