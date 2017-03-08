Семенченко поздравил Порошенко с 8 Марта

Депутат Верховной Рады Украины Семен Семенченко поздравил президента страны Петра Порошенко с Международным женским днем. Соответствующий пост он разместил в Facеbook.

«Доброе утро, Петр Алексеевич! С праздником вас 8 Марта! И я знаю, что многие патриоты этот праздник праздником не считают, знаю, что вы не женщина, но просто ищу способ как поднять вам утреннее настроение», — написал бывший командир добровольческого батальона «Донбасс».

По его словам, он в курсе, что президент расстроен из-за неудач, с которыми столкнулись его «торговые партнеры» — лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Неудача, по мнению Семенченко, который является сторонником торговой блокады Донбасса, заключается в том, что «за минувшие сутки уважаемые предприниматели (зарегистрированные в Украине) осуществили 108 обстрелов, при этом, к счастью, не смогли убить ни одного украинского военного».

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Законодатель также напомнил, что на контролируемых ополчением территориях в марте закрылась угольная шахта «Комсомолец Донбасса» (принадлежит холдингу ДТЭК, который входит в «Систем Кэпитал Менеджмент» Рината Ахметова). «Шахты просто закрываются. А уголь из них никуда не уходит. Почему? Да потому что этот уголь, Петр Алексеевич, как тот неуловимый Джо. Слышали о таком? Никто не может поймать, потому что он нахрен никому не нужен. Кроме Украины», — отметил Семенченко.

В январе украинские националисты, а также ветераны, в частности батальона «Донбасс», воевавшие в зоне силовой операции на юго-востоке, начали торговую блокаду региона. Идею поддержали некоторые депутаты Рады. Участники акции перекрыли ряд важных маршрутов, по которым шли поставки товаров (и железнодорожные пути, и автомобильные дороги). В результате из Донбасса перестали вывозить уголь, что привело к введению в стране чрезвычайного режима в энергетике.

В ответ на шаги, направленные на изоляцию контролируемых ополчением территорий, а также на фактическое бездействие Киева, власти ДНР и ЛНР решили национализировать украинские предприятия и объявить о собственной блокаде.