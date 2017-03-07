Участники блокады Донбасса забросали яйцами депутата Рады Черновол

Украинские националисты, осуществляющие торговую блокаду Донбасса, избили и закидали яйцами депутата Верховной Рады Татьяну Черновол. Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовала журналистка Виктория Мамотюк.

Сообщается, что Черновол приехала к участникам акции на их блокпост — «редут 16-го добровольческого батальона» — в городе Кривой Торец Донецкой области. «Она требовала прекратить блокаду, называла ветеранов АТО (антитеррористической операции — так в Киеве называют боевые действия в Донбассе — прим. «Ленты.ру») кремлевскими прихвостнями, импотентами и другими оскорбительными словами. Но нашлась другая женщина, которая ввалила Черновол по морде. Схватила депутат в харю пару яиц и уехала с позором», — рассказала Мамотюк.

Украинские националисты при поддержке ряда политиков ведут торговую блокаду Донбасса с января. Из-за их действий прекратились поставки угля на Украину, что заставило Киев ввести чрезвычайный режим в энергетике. В ответ на шаги, направленные на изоляцию контролируемых ополчением территорий, а также на фактическое бездействие Киева, власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик решили национализировать украинские предприятия, а также пообещали устроить блокаду Украине.