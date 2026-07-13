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14:12, 13 июля 2026Бывший СССР

Власти Одессы заявили о повреждении портовой инфраструктуры

Кипер: В Одесской области получила повреждения портовая инфраструктура
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Leah Millis / Reuters

В Одесской области получила повреждения портовая инфраструктура. Об этом рассказал глава областной администрации Олег Кипер в Telegram-канале.

«В результате обстрела Одесской области пострадала портовая инфраструктура. Произошло возгорание пришвартованного коммерческого судна», — рассказал Кипер.

По его словам, на месте работают соответствующие службы.

Ранее глава Одесской городской военной администрации (ОВА) Сергей Лысак рассказал, что в Одессе утром была повреждена транспортная инфраструктура.

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