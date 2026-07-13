Власти Одессы заявили о повреждении портовой инфраструктуры

В Одесской области получила повреждения портовая инфраструктура. Об этом рассказал глава областной администрации Олег Кипер в Telegram-канале.
«В результате обстрела Одесской области пострадала портовая инфраструктура. Произошло возгорание пришвартованного коммерческого судна», — рассказал Кипер.
По его словам, на месте работают соответствующие службы.
Ранее глава Одесской городской военной администрации (ОВА) Сергей Лысак рассказал, что в Одессе утром была повреждена транспортная инфраструктура.