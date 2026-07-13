Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:13, 13 июля 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на слова Алиева об отношениях с Москвой

Депутат Водолацкий: Россию связывают с Азербайджаном долгосрочные отношения
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Россию с Азербайджаном связывают долгосрочные отношения как экономические, так и социальные, заметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. В беседе с «Лентой.ру» депутат ответил на слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о полной нормализации отношений между Москвой и Баку.

«Партнерские отношения между многими предприятиями Российской Федерацией и предприятиями Азербайджана имеют под собой уже давнюю историю. Производство ряда продукций дает положительный эффект обеим сторонам. В том числе это и новые рабочие места, и уровень отношений, который позволяет выполнять все те договоренности, которые у нас существуют», — рассказал Водолацкий.

Депутат добавил, что также два государства связывает общая история, которую невозможно забыть.

«Поэтому президент Алиев правильно сказал о том, что сегодня те недоразумения, которые возникают извне, и те попытки, когда нас пытались рассорить, они канули в Лету. Потому что нашу историю нельзя переписать», — сообщил политик.

У нас существуют перспективные планы развития наших отношений до 30-го года. Я думаю, что сегодня выгода существует как для России, так для Азербайджана во всех наших отношениях

Виктор Водолацкийдепутат Госдумы

Ранее Алиев высказался об отношениях Азербайджана с Россией. По его словам, в настоящее время у Москвы и Баку отношения достигли полной нормализации. Он уточнил, что сотрудничество между странами развивается и охватывает как традиционные направления, так и новые сферы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Рой дронов ВСУ летел на Москву. Откуда их могли запустить и почему они долетают до Подмосковья даже в непогоду
    Зеленский с женой приехали во Францию с одной целью
    Россиянам назвали лучшее время для покупки золота и серебра
    Индекс Мосбиржи вырос
    Отдыхающих российского санатория пришлось эвакуировать на лодках из-за потопа
    Актриса Анна Невская ответила на критику из-за рождения первенца в 49 лет
    Получивший удар ножом в сердце российский боец назвал причину прихода на СВО
    В России обновили ГОСТы на икру
    В России назвали условие возобновления переговоров по Украине
    Volkswagen задумал уволить еще 50 тысяч сотрудников
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok