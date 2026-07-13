В России ответили на слова Алиева об отношениях с Москвой

Депутат Водолацкий: Россию связывают с Азербайджаном долгосрочные отношения

Россию с Азербайджаном связывают долгосрочные отношения как экономические, так и социальные, заметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. В беседе с «Лентой.ру» депутат ответил на слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о полной нормализации отношений между Москвой и Баку.

«Партнерские отношения между многими предприятиями Российской Федерацией и предприятиями Азербайджана имеют под собой уже давнюю историю. Производство ряда продукций дает положительный эффект обеим сторонам. В том числе это и новые рабочие места, и уровень отношений, который позволяет выполнять все те договоренности, которые у нас существуют», — рассказал Водолацкий.

Депутат добавил, что также два государства связывает общая история, которую невозможно забыть.

«Поэтому президент Алиев правильно сказал о том, что сегодня те недоразумения, которые возникают извне, и те попытки, когда нас пытались рассорить, они канули в Лету. Потому что нашу историю нельзя переписать», — сообщил политик.

У нас существуют перспективные планы развития наших отношений до 30-го года. Я думаю, что сегодня выгода существует как для России, так для Азербайджана во всех наших отношениях Виктор Водолацкий депутат Госдумы

Ранее Алиев высказался об отношениях Азербайджана с Россией. По его словам, в настоящее время у Москвы и Баку отношения достигли полной нормализации. Он уточнил, что сотрудничество между странами развивается и охватывает как традиционные направления, так и новые сферы.

