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14:11, 13 июля 2026Экономика

Москвичам назвали время ухода ненастья

Синоптик Шувалов: 15 июля в столицу придет солнечная погода
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве с середины недели отступит ненастная погода, сообщил НСН глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, циклон, принесший дожди, постепенно начнет отходить на восток к Уралу, южному Уралу и Зауралью. Потом придет постепенное улучшение погоды. Локальные дожди не исключены во вторник, 14 июля, солнечная погода будет преобладать со среды, 15 июля. «Она простоит 3-4 дня. Жарко не будет, но будет плюс 20-25 градусов», — сообщил синоптик.

Ранее ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова сообщила, что в конце июля в Москве возможна рекордная жара. «В конце июля, по прогнозам, температура все дни будет выше климатической нормы, в пределах плюс 25-26 градусов. В отдельные дни возможны рекордные плюс 29-30 градусов», — спрогнозировала синоптик.

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