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08:24, 13 июля 2026Экономика

Москвичам предсказали температурные рекорды

Синоптик Позднякова: В конце июля в Москве возможна рекордная жара
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В конце июля в Москве возможна рекордная жара. Новые температурные максимумы предсказала жителям столицы ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова, пишет aif.ru.

Синоптик отметила, что в первой половине текущей недели в мегаполисе сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями. Во второй половине периферия антициклона принесет больше солнца. В результате к выходным, 18 и 19 июля, воздух прогреется до плюс 27 градусов.

Затем тенденция к повышению температуры сохранится. «В конце июля, по прогнозам, температура все дни будет выше климатической нормы, в пределах плюс 25-26 градусов. В отдельные дни возможны рекордные плюс 29-30 градусов», — спрогнозировала Позднякова.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предсказал, что неустойчивая погода задержится в Москве до конца июля.

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