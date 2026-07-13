Названы самые востребованные за рубежом виды российской агропродукции

ФТС: Основными экспортными продуктами российского АПК являются масла и зерно

Самыми востребованными видами продукции российского агропромышленного комплекса (АПК) являются масложировые культуры, зерно и зернобобовые культуры. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

К числу основных видов поставляемого за рубеж отечественного продовольствия в ведомстве также отнесли рыбу и морепродукты. На долю вышеуказанной продукции в целом приходится значительная часть российского агроэкспорта.

По итогам прошлого года суммарная стоимость поставок отечественного продовольствия на внешние рынки, по оценке ФТС, составила 40,9 миллиарда долларов. Достигнутый результат оказался на 4,1 процента меньше в сравнении с показателем за 2024 год.

В январе-мае 2026-го российские агроэкспортеры отправили за рубеж продовольствия на 18,4 миллиарда долларов. Год к году показатель увеличился на 20,3 процента. Несмотря на это, относительно низкая стоимость вывозимой за рубеж продукции остается для отечественных отраслевых компаний одной из главных проблем.

Отечественные аграрии в этом плане заметно отстают от ключевых конкурентов, сетовала глава Минсельхоза Оксана Лут. Если эта проблема не будет решена в обозримом будущем, предупреждала она, выполнить цель по экспорту продукции АПК (рост в полтора раза к 2030 году) будет крайне трудно.