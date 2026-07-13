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13:30, 13 июля 2026Экономика

Россия заметно нарастила вывоз агропродукции

ФТС: Экспорт российской агропродукции увеличился на 20,3 процента в январе-мае
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

По итогам первых пяти месяцев этого года суммарная стоимость экспорта российской агропродукции выросла более чем на 20 процентов в сравнении с тем же периодом 2025-го. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

За отчетный период отечественные агрокомпании отправили на внешние рынки продовольственных товаров и сельхозсырья (кроме текстильного) на общую сумму 18,4 миллиарда долларов. Год к году показатель увеличился на 20,3 процента.

Однако в последний месяц весны темпы прироста замедлились. Для сравнения, в январе-апреле динамика оценивалась в 21,6 процента. Главными экспортными товарами стали масложировая продукция, рыба и морепродукты, зерновые и зернобобовые культуры, констатировали в ведомстве.

Одной из ключевых проблем российских агроэкспортеров глава Минсельхоза Оксана Лут называла относительно низкие цены на вывозимую продукцию. По этому показателю, сетовала отраслевой министр, отечественные компании отстают от главных конкурентов. Если не решить эту проблему в обозримом будущем, предупреждала Лут, добиться выполнения цели по экспорту продукции АПК (рост в полтора раза к 2030 году) будет крайне трудно.

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