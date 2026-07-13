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14:22, 13 июля 2026Экономика

В Госдуме высказались о новой пенсионной реформе

Депутат Бессараб: В ближайшие 20 лет в России не планируют проводить пенсионную реформу
Кирилл Луцюк

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Россия не относится к числу тех стран, которые планируют установить еще более высокий порог выхода на пенсию. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Ее процитировало NEWS.ru.

Она напомнила, что в России уже изменили возраст выхода на пенсию. В ближайшие 15-20 лет нового повышения пенсионного возраста не случится.

«У нас до 2028 года еще идет текущий этап изменений. Мы его даже не прошли, и говорить сейчас о чем-то дополнительном не имеет никакого смысла и оснований», — подчеркнула Бессараб.

В конце прошлого года финансовый аналитик Дмитрий Трепольский заявил, что проблема старения населения вкупе с острым кадровым голодом все сильнее давит на российский рынок труда. Он предположил, что если уходящих сотрудников будет некем заменить, то власти страны могут прибегнуть к повышению пенсионного возраста.

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