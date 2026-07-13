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Бывший СССР
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14:24, 13 июля 2026Бывший СССР

Пашинян ушел в горы

Пашинян выложил видео, где он ушел в горы
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выложил видео, где он ушел в горы вместе с несколькими людьми. Публикация доступна в его Telegram-канале.

«Пошли!» — подписал видео армянский глава кабмина.

Позже он выложил другое видео с подписью «Горы». Третий отрывок он выложил, сопроводив его подписью «На высоте 3000 метров над уровнем моря».

Ранее Никол Пашинян посетил Россию. На встрече в Екатеринбурге со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным он заявил о намерении продолжить развитие отношений с Москвой.

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