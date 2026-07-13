В России заявили о жестком ответе за смертельную атаку ВСУ на Московскую область

Депутат Колесник: Россия даст жесткий ответ за удар ВСУ по Подмосковью

Россия даст жесткий ответ за атаку дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Московскую область, где жертвами удара стали три человека. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, слова которого приводит NEWS.ru.

Парламентарий отметил, что ВСУ «получат по полной» и произойдет это в ближайшее время.

«Россия многократно отомстит за людей, пострадавших от атаки ВСУ в Подмосковье», — сказал Колесник.

Украинские беспилотники атаковали Московскую область в ночь на 13 июля. В результате удара по Истре пострадали трое жителей муниципального округа, еще три человека стали жертвами налета дронов. Также атаке подвергся Солнечногорск — там ранения получили два человека.