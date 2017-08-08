В Киеве сочли бессмысленными поездки украинцев в Россию

Гражданам Украины не нужно посещать Россию, считает министр инфраструктуры страны Владимир Омелян. Такую точку зрения он высказал в интервью «Обозревателю».

«Нечего ездить в Россию, на самом деле. Кроме как навестить семью, у кого она там есть», — отметил чиновник.

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По его словам, украинцы должны идти в Европу.

Министр также поддержал остановку железнодорожного пассажирского и грузового сообщения с Крымом. «Я вижу, что украинцы гораздо больше путешествуют и точно не в Крым», — добавил Омелян. Безвизовым режимом со странами Евросоюза, по данным глав Мининфраструктуры, воспользовались 162 тысячи граждан.

Как писало РИА Новости Украина, за первую половину 2017-го на заработки в Россию уехали 250 тысяч украинцев. Почти столько же посетили РФ с частным визитом, около 20 тысяч — в целях туризма, еще 13,5 тысячи — для учебы. Кроме того, с января в России на миграционный учет было поставлено почти 845 тысяч украинских граждан.