Киев оказался вторым по популярности железнодорожным направлением из Москвы

Маршрут Москва — Киев стал вторым по популярности у туристов железнодорожным направлением ближнего зарубежья в 2016 году. Об этом эксперты сервиса «Туту.ру» рассказали корреспонденту «Ленты.ру» в четверг, 25 мая.

Доля оформленных билетов на данном направлении увеличилась более чем в полтора раза по сравнению с 2015 годом. Средние цены выросли на 16,6 процента, до 5,6 тысячи рублей в 2016-м (в оба конца).

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Лидером среди ж/д направлений ближнего зарубежья в прошлом году оказался маршрут Москва — Минск. Замыкает тройку путешествие в столицу Белоруссии из Санкт-Петербурга. На четвертом месте находится поездка из Москвы в Брест. В топ-5 также попал еще один украинский город — Харьков.

Как рассказали «Ленте.ру» представители турсервиса OneTwoTrip, они заметили удешевление авиабилетов из Москвы в Киев и другие города этой страны. Так, средняя цена перелета в украинскую столицу и обратно упала на 39 процентов в январе-мае 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016-го и составила 12,7 тысячи рублей. Авиабилеты во Львов подешевели почти в два раза, до 13,6 тысячи рублей, в Одессу — на 28 процентов, до 13,7 тысячи рублей.

В OneTwoTrip также заметили, что с 2015 года, когда было отменено прямое авиасообщение между Россией и Украиной, популярность перелетов между двумя странами не только не снизилась, но и выросла на некоторых маршрутах. Так, за два последних года число оформленных во Львов авиабилетов увеличилось на 40 процентов.

Ранее в четверг «Коммерсантъ» сообщал, что Киев намерен с 1 июля полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией. Позднее в этот же день министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян опроверг подобную информацию.

