СМИ узнали о планах Киева прекратить железнодорожное сообщение с Россией

Власти Украины готовятся с 1 июля полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией. Об этом в четверг, 25 мая, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько информированных источников в Киеве.

По информации издания, формальным предлогом для такого решения станет нежелание ОАО «РЖД» прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО (так на Украине называют силовую операцию в Донбассе - прим. «Ленты.ру»), что нарушает суверенитет и территориальную целостность страны — в настоящее время между Донецком и российским Таганрогом курсирует электричка.

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В украинском железнодорожном перевозчике «Укрзализныця» изданию рассказали, что решение по этому вопросу еще не принято. Официальные Киев и Москва также отказались от комментариев, однако украинские собеседники газеты настаивают, что за прекращение перевозок активно выступают секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Верховной рады Андрей Парубий.

16 мая президент Украины Петр Порошенко расширил санкции против России. В список юридических лиц, среди прочих, попали «Федеральная грузовая компания», «Первая грузовая компания», «Нефтетранссервис» и ряд других железнодорожных транспортных компаний. Принадлежащая РЖД «Федеральная пассажирская компания» под санкции не попала, но на сегодняшний день пассажирские поезда российского формирования между двумя странами не курсируют, перевозки осуществляются составами Укрзализныцы».

29 апреля начальник Главного управления железнодорожных войск МинобороныРоссии генерал-лейтенант Олег Косенков заявил, что работы по прокладке железной дороги в Воронежской и Ростовской областях в обход Украины будут закончены к 1 августа. Строительство двухпутной электрифицированной железной линии на участке Журавка — Миллерово началось после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году.