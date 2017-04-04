Украинские железнодорожники заплатят по миллиону гривен за туалет

Компания «Укрзализниця» («Украинские железные дороги») объявила тендер на закупку запасных частей для пассажирских вагонов на сумму почти 270 миллионов гривен (560 миллионов рублей). Информация об этом приводится на сайте системы публичных закупок «Прозорро».

Согласно опубликованным данным, железная дорога планирует заказать 250 комплектов туалетов для пассажирских составов стоимостью более миллиона гривен (свыше двух миллионов рублей) каждый. В комплект входит экологически чистая туалетная система, напольное покрытие уборной, комплект кронштейнов, материалов и стандартных изделий для монтажа. Отмечается, что участники конкурса должны предлагать только те клозеты, которые имеют положительный опыт эксплуатации на железных дорогах Украины не менее трех лет.

Материалы по теме Космос в кармане Квартиры, шубы, картины и другие сокровища: что подают в декларациях на Украине

В феврале в сети посмеялись над фото новых VIP-вагонов, представленных «Украинскими железными дорогами». «По-моему, вышло очень даже солидно: дорохо, бохато, много ковров, хрусталя из бабушкиной стенки и текстиля из салона тканей на Петрiвке», — написал один из украинских блогеров (орфография и пунктуация автора сохранены).

«Укрзализныця» на своем сайте позиционирует эти вагоны как отели на колесах с кухней, большим залом и просторным спальным купе. В них есть кровать, письменный стол, шкаф, ванная комната и другие удобства. Поездку в элитном вагоне нужно заказывать не позднее чем за пять рабочих дней до отправления.