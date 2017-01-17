На Украине решили сменить угрожающие независимости названия портов

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян распорядился в рамках закона о декоммунизации сменить названия морских портов, железнодорожных станций и других объектов, которые угрожают независимости страны. Об этом чиновник сообщил в Facebook, опубликовав соответствующие документы.

«Надеюсь, что руководство "Укрзализницы" (Украинских железных дорог — прим. "Ленты.ру"), морских портов, госпредприятий наберется смелости и поставит точку в воспоминаниях об оккупации Украины. Переименует порты Ильичевск и Южный с Октябрьском, региональные железные дороги (Южную, которая на севере; Юго-Западную, которая в центре) и многие другие», — написал Омелян.

Распоряжение о переименовании объектов, по его словам, необходимо выполнить до 29 апреля. «Границу между Украиной и Россией не следует рассматривать лишь как границу между двумя странами — ее следует рассматривать как границу между цивилизацией на западе и варварами на востоке», — отметил министр.

На Украине с 2015 года действует закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики». Этим нормативным актом в стране была запрещена советская и нацистская символика, а также упоминание советских деятелей в географических названиях.

В рамках закона, в частности, город Кировоград был переименован в Кропивницкий, а Комсомольск — в Горишные Плавни.