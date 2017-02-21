В сети посмеялись над украинскими VIP-вагонами

Пользователи сети с юмором отреагировали на фото новых VIP-вагонов, представленных «Украинскими железными дорогами» («Укрзализныця»). Подборку снимков с шутливыми комментариями опубликовал блогер «Живого Журнала» с ником periskop.

«По-моему, вышло очень даже солидно: дорохо, бохато, много ковров, хрусталя из бабушкиной стенки и текстиля из салона тканей на Петрiвке», — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. «Ленты.ру»).

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Пользователь обратил внимание на кровати, застланные похожими на ковры одеялами. Одно из помещений в поезде, щедро отделанное позолотой, блогер назвал «вагоном прокурора Пшонки». Он намекнул на особняк бывшего генпрокурора Украины Виктора Пшонки, в котором после бегства чиновника из страны нашли множество предметов роскоши.

Большое кожаное кресло в вагоне periskop назвал «креслом босса», а койку с несколькими подушками — выставкой текстиля. Пост набрал более 200 комментариев, авторы многих из них также раскритиковали интерьер VIP-вагонов.

«Укрзализныця» на своем сайте позиционирует эти вагоны как отели на колесах с кухней, большим залом и просторным спальным купе. В них есть кровать, письменный стол, шкаф, ванная комната и другие удобства.

Вагоны в зависимости от типа рассчитаны на 5-11 человек. Заказывать путешествие в них нужно не позднее чем за пять рабочих дней до отправления. Стоимость проезда можно уточнить по телефону.