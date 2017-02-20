Треть российских пассажиров опаздывала на поезд

Почти треть пассажиров в России хотя бы раз в жизни опаздывала на поезд или электричку. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказали сотрудники туристического сервиса «Туту.ру».

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В ходе опроса около 8,4 тысячи россиян 21 процент респондентов признался, что один раз в жизни пропускал свой поезд. При этом с семью процентами участников исследования такое происходило неоднократно.

Кроме того, 13 процентов заявили, что опоздали на поезд во время своего последнего путешествия. Большинство опрошенных — 67 процентов — всегда прибывают на вокзал заблаговременно.

По информации компании «РЖД Тур», спрос на железнодорожные путешествия в России вырос почти в десять раз в 2016 году.

