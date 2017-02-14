Спрос на железнодорожные туры в России вырос в 10 раз за пять лет

Число туристов, которые забронировали железнодорожные туры в 2016 году, составило около 240 тысяч человек, что почти в 10 раз больше, чем в 2011-м. Об этом сообщает пресс-служба компании «РЖД Тур».

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В организации прогнозируют, что грядущей весной общее число ее клиентов превысит один миллион человек. Там также рассказали, что активный интерес у иностранцев вызывают двухнедельные туры на поезде «Императорская Россия» из Москвы во Владивосток, Пекин и Улан-Батор.

Эти путешествия уже привлекли внимание граждан более чем 20 государств мира. Путевки в отдельных случаях бронируют на два года вперед, что говорит о востребованности данного направления, отметили в «РЖД Тур».

Представители компании также заявили, что у китайцев популярностью пользуются бюджетные поездки по маршрутам Великого чайного пути от Маньчжурии через Бурятию и Иркутскую область в европейскую часть России.

«РЖД Тур» была создана в 2005 году, в 2011-м перешла под корпоративное управление холдинга «Российские железные дороги» (РЖД). Компания занимается внутренним, въездным и выездным туризмом.

Летом 2016 года «РЖД Тур» запустила свой первый VIP-маршрут для путешественников из Москвы во Владивосток на «Императорской России». Максимальная стоимость путевки составила 1,1 миллиона рублей на человека.