В РЖД задумались об увеличении глубины продажи билетов до четырех месяцев

Очереди у билетных касс на вокзале

«Российские железные дороги» (РЖД) могут в скором будущем увеличить глубину продажи билетов до четырех месяцев. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает агентство Rambler News Service.

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«Мы планируем в ближайшее время перейти и на 90 суток и, возможно, даже увеличить этот срок до 120 дней, чтобы планировать сразу летние отпуска», — заявил президент РЖД Олег Белозеров.

В декабре 2016 года пассажиры получили возможность приобретать билеты железнодорожного оператора за 60 дней до путешествия. До этого время предварительной продажи составляло 45 суток.

В мае того же года стало известно, что РЖД решили предоставить другим компаниям право доступа к электронной торговле билетами на свои пассажирские поезда.

