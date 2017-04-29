Железную дорогу в обход Украины построят к августу

Работы по прокладке железной дороги в Воронежской и Ростовской областях в обход Украины будут закончены к 1 августа. Об этом, как передает ТАСС, заявил начальник Главного управления железнодорожных войск Минобороны генерал-лейтенант Олег Косенков. Таким образом, сдать новый участок железной дороги военные планируют на две недели раньше намеченного срока.

«Открытие рабочего движения по железнодорожному участку Журавка (Воронежская область) — Миллерово (Ростовская область) запланировано на август текущего года. Укладку рельсо-шпальной решетки в полном объеме на этом участке мы завершим до 1 августа», — заверил Косенков.

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По его словам, сооружение верхнего строения пути ведется на шести перегонах с общим объемом 170,2 километра. «На сегодняшний день произведена укладка рельсо-шпальной решетки более чем на 60 процентов от плана», — констатировал он.

Строительство двухпутной электрифицированной железной линии на участке Журавка — Миллерово началось после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. Распоряжение о строительстве участка железной дороги было подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым 21 сентября 2015 года.

В Ростовской и Воронежской областях будут построены семь новых станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково, также будет реконструирована станция Журавка.

В РЖД ранее заявляли, что новая железная дорога позволит увеличить пропускную способность инфраструктуры, обеспечить транспортную безопасность грузовых и пассажирских перевозок.