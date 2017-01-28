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Минобороны бросило новые силы на строительство железной дороги в обход Украины

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Военнослужащие железнодорожных войск ведут работы на участке железной дороги Журавка — Миллерово
Военнослужащие железнодорожных войск ведут работы на участке железной дороги Журавка — Миллерово

В группировку железнодорожных войск, участвующих в работах по строительству железной дороги между Воронежской и Ростовской областями в обход Украины, включен третий по счету путевой батальон Южного военного округа. Численность привлеченного личного состава превысила 1300 человек. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков, передает РИА Новости.

«Сейчас среднесуточные темпы работ железнодорожных войск составляют 1200 метров укладки рельсошпальной решетки», — сказал замминистра.

В настоящее время, по его словам, в строительстве железнодорожной ветки задействованы пять батальонов механизации отдельных железнодорожных бригад Западного, Центрального и Южного военных округов, еще три отдельных путевых батальона ЮВО, а также свыше 500 единиц автомобильной, специальной и инженерной техники.

Замглавы военного ведомства отметил, что зимние условия являются наиболее благоприятными для ведения работ. «Как только начнется весенняя распутица, темпы работ могут снизиться. Поэтому сегодня на заседании штаба строительства мы уточнили график работ исходя из прогноза погоды», — сказал Булгаков.

29 октября 2015 года для работ на участке дороги с 31-го по 57-й километр из Абакана дополнительно был передислоцирован
отдельный железнодорожный батальон механизации 5-й отдельной железнодорожной бригады ЦВО.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 21 сентября 2015 года подписал распоряжение о строительстве участка железной дороги Журавка — Миллерово между Воронежской и Ростовской областями в обход территории Украины. Строительство железнодорожного полотна для поездов, следующих из центральных районов страны в южные, началось в 2015-м. Планировалось, что работы завершат к 2017 году.

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