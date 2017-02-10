В РЖД назвали сроки открытия железной дороги в обход Украины

Готовность железнодорожной линии Журавка — Миллерово в обход территории Украины составляет около 50 процентов. Об этом говорится в сообщении компании «Российские железные дороги» (РЖД). Движение поездов на линии Журавка — Миллерово планируется открыть осенью 2017 года.

«Эксплуатационная длина участка составит 137,5 километра, а развернутая длина пути — 294 километра. В настоящее время идет сооружение земляного полотна, путепроводов, мостов и эстакад, ведется укладка верхнего строения пути, строительство тяговых подстанций. Продолжаются работы по выносу инженерных коммуникаций сторонних организаций, в том числе газопроводов», — говорится в сообщении РЖД.

В Ростовской и Воронежской областях будут построены семь новых станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково, также будет реконструирована станция Журавка. Компанией предусмотрены средства на поддержание региональных автомобильных дорог, а после запуска железной дороги в эксплуатацию для местных жителей будут открыты новые рабочие места.

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«Строители проделали большую работу, практически на всех основных объектах развернуты работы. График по запуску объекта мы должны выполнить, никаких отклонений от качественных показателей допустить не должны», — приводятся в сообщении слова президента РЖД Олега Белозерова.

Строительство двухпутной электрифицированной железной линии на участке Журавка — Миллерово началось после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. Новая железная дорога позволит увеличить пропускную способность инфраструктуры, обеспечить транспортную безопасность грузовых и пассажирских перевозок.