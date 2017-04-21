В Киеве пожаловались на невозможность отправить поезд в Иран в обход России

Анонсированный министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном запуск поезда между Украиной и Ираном в обход России свидетельствует о непрофессионализме и некомпетентности чиновника. Об этом говорится в комментарии председателя правления компании «Укрзализныця» Войцеха Балчуна, опубликованном на сайте госкомпании.

Инициативу министра Балчун назвал поездом «в никуда».

Бывший замминистра инфраструктуры страны Александр Кава отметил, что состав сможет доехать только до азербайджанского города Астара. «Железнодорожные перевозки возможны из Батуми только в Астару. До ближайшей иранской железнодорожной станции «Рашт» — 160 километров. И этот путь еще надо построить. На это может уйти три-четыре года. Если туда прибудет украинская сельскохозяйственная продукция, ее придется грузить на автомобили и так везти по территории Ирана», — сказал эксперт, добавив, что на достройку железной дороги могут понадобиться годы.

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Днем ранее Омелян анонсировал запуск поезда в Иран для транспортировки сельскохозяйственной продукции в обход России. «Украина должна разрабатывать новые международные транспортные коридоры с тем, чтобы стать надежным транзитным мостом между странами Европы, Азии и Востока», — заявил чиновник на встрече с иранскими представителями. По его словам, первый состав пройдет по территории Грузии и Азербайджана летом 2017-го.

В январе 2016 года из Ильичевского (Черноморского) морского порта Одесской области через Грузию, Азербайджан и Казахстан был запущен экспериментальный поезд в Китай. На дорогу до границы с КНР составу потребовалось 15 дней. Изначально в Киеве рассчитывали, что путь может занять максимум девять дней.