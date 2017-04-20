Украина отправит в обход России поезд в Иран

Украина отправит в Иран в обход России поезд с сельскохозяйственной продукцией. Об этом сообщает пресс-служба украинского министерства инфраструктуры.

«Это чрезвычайно перспективное направление сотрудничества для обеих стран. Украина должна разрабатывать новые международные транспортные коридоры с тем, чтобы стать надежным транзитным мостом между странами Европы, Азии и Востока», — заявил на встрече с иранскими представителями глава ведомства Владимир Омелян.

Как планируется, состав пройдет по территории Грузии и Азербайджана летом 2017-го.

Материалы по теме Новый Шелковый путь Окно из Европы в Китай прорубят на Урале

В апреле 2016-го сообщалось, что товарный поезд, отправленный с Украины в обход России для доставки грузов по новому направлению «Шелкового пути», вернулся пустым. В компании-операторе железных дорог «Укрзализныця» тогда заявили, что регулярные перевозки по этому маршруту будут зависеть от спроса на такую услугу.

Экспериментальный рейс по маршруту Украина — Грузия — Азербайджан — Казахстан — Китай отправился в январе 2016 года из Ильичевского (Черноморского) морского порта Одесской области. На дорогу до границы с КНР составу потребовалось 15 дней.

Изначально в Киеве предполагали, что путь из Китая в Европу через украинский порт Ильичевск может занять максимум девять дней (при отсутствии задержек, например из-за шторма) вместо 30 дней через Россию.