Названы самые популярные у россиян железнодорожные направления в июне

Самым популярным у российских туристов внутренним направлением железнодорожных путешествий в июне оказался маршрут Москва — Санкт-Петербург. Об этом эксперты компании «Туту.ру» в четверг, 25 мая, рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

Специалисты пришли к такому выводу, проанализировав информацию о забронированных через портал на первый летний месяц билетах. Вторым по востребованности стало направление Москва — Анапа. На третьем месте — поездки из российской столицы в Новороссийск, на четвертом — в Нижний Новгород, на пятом — в Казань.

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Лидер среди июньских маршрутов ближнего зарубежья — поездка из Москвы в Минск. В топ-5 в порядке убывания также вошли путешествия из столицы в Гагру и Сухум (Абхазия), Брест, а также из Петербурга в Минск.

Наиболее востребованное европейское направление июня — Хельсинки (с выездом из Северной столицы). В топ-3 также поездки из Москвы в Ригу и Таллин. Четвертая и пятая позиция достались этим же городам с отправлением из Петербурга.

Средние цены на ж/д билеты в текущем году выросли примерно на восемь процентов по сравнению с июнем 2016-го, до 3,4 тысячи рублей в один конец. Поездки по России подорожали на 8,5 процента, в Европу — на 12,5 процента, в страны ближнего зарубежья — подешевели на 4 процента.

В ноябре 2016 года сообщалось о необычном росте спроса российских туристов на железнодорожные путешествия в Таллин.