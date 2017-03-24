Google начал продавать билеты на поезда

В сервисе компании Google по поиску авиабилетов Google Flights теперь появилась функция по бронированию билетов на поезда. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщается в официальном блоге корпорации.

Функция в настоящее время уже работает в Италии, Испании, Германии и Японии. В будущем она станет доступна и в России. Путешественники смогут выбрать железнодорожные билеты в 30 российских городов по 200 маршрутам.

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Речь, в частности, идет о таких направлениях, как Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород и Омск — Новосибирск. Когда сервис начнет работу в России, не уточняется.

При планировании маршрута на поезде туристы смогут не только сравнивать различные предложения по ценам, но и сопоставлять их со стоимостью билетов авиакомпаний по аналогичным маршрутам. Искать ж/д билеты можно как с компьютера, так и с мобильных устройств.

В октябре 2016 года сообщалось, что Google Flights начал прогнозировать изменение тарифов на перелеты и уведомлять об этом путешественников.

Сервис Google по поиску билетов на самолеты на внутренние и международные рейсы заработал в России в ноябре 2015 года.