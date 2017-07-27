Прокатившийся в плацкарте украинский министр пожаловался на духоту и белье

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, отправившийся в командировку в плацкартном вагоне, пожаловался на духоту и беспорядок на вокзалах. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Омелян путешествовал из Киева в Днепропетровск (переименован Верховной Радой в Днепр). «Из минусов — влажное белье и невыносимая духота в начале путешествия. Зато потом кондиционеры работали, половина туалетов — даже вакуумные. Жаль, что истории, как мы будем подавать на перрон охлажденные вагоны летом и теплые — зимой, так и остались сказками», — отметил министр.

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Кроме того, он остался недоволен состоянием вокзалов. «К сожалению, на вокзалах и дальше беспорядок, который напоминает ранний Шанхай, а не Европу или хотя бы Польшу», — посетовал Омелян.

В апреле компания «Укрзализныця» («Украинские железные дороги») объявила тендер на закупку запасных частей для пассажирских вагонов на сумму почти 270 миллионов гривен (560 миллионов рублей). Железнодорожники планировали заказать 250 комплектов туалетов для пассажирских составов стоимостью более миллиона гривен (свыше двух миллионов рублей) каждый.

Весной 2016-го кабинет министров Украины назначил главой «Укрзализныци» гражданина Польши Войцеха Балчуна — лидера и гитариста рок-группы Chemia, который в свое время возглавлял наблюдательный совет «Польских железных дорог». Глава министерства инфраструктуры Омелян последовательно критикует Балчуна и выступает за его отставку.