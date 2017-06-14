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Задний ход

Почему возглавившему украинские железные дороги поляку грозят отставкой

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Войцех Бальчун не только глава «Укразилизныци», но и фронтмен рок-группы «Chemia»
Войцех Бальчун не только глава «Укразилизныци», но и фронтмен рок-группы «Chemia»
Кадр: rodeostartv / YouTube

В начале июня закончился официальный контракт с главой украинской железнодорожной компании «Укрзализныця» Войцехом Бальчуном. Поляк, возглавивший компанию чуть более года назад, запомнился украинцам фантастически высокой зарплатой и чередой скандалов. Правительство Украины ждет официального отчета менеджера, после чего будет принято решение о продлении или не продлении контракта. «Лента.ру» вспоминает самые резонансные моменты в работе Бальчуна на Украине.

Менеджер-невидимка на миллион

Войцех Бальчун был назначен правительством Украины на пост главы правления компании «Укрзализныця» в апреле 2016 года. Кому в голову пришла столь перспективная идея, до сих пор точно неизвестно. Скорее всего, тем чудесам, что творятся на железной дороге Украины с момента этого назначения, страна обязана лично премьер-министру Владимиру Гройсману. Хотя в конкурсе принимал участие 31 претендент, Бальчун победил со значительным отрывом от конкурентов. Киевские власти особенно напирали на его опыт работы в данной сфере: поляк был председателем совета директоров железной компании своей страны PKP S. A. и польских авиалиний LOT, а также занимал пост президента крупнейшего в Польше логистического оператора PKP Cargo S.A. Задачи ставились соответствующие. «"Укрзализныця" много десятилетий была кормушкой… оттуда утекали миллиарды! Не сотни тысяч, а миллиарды. Десятилетиями! Амбициозный план нового руководителя говорит, что мы сэкономим за первый год работы менеджмента не менее 7 миллиардов гривен… Железная дорога должна стать современным европейским предприятием», — заявил Гройсман, представляя Бальчуна в Верховной Раде.

Однако с самого начала все пошло не совсем гладко. Например, Бальчун… потерялся на своем нелегком пути к новому месту работы. В конце мая кабмину пришлось отдельным решением назначить исполняющего обязанности председателя правления компании до того момента, пока одиозный менеджер наконец-то возьмется за дело. В начале июня забили тревогу даже изначально лояльные к назначенцу украинские СМИ. Сообщалось, что, хотя кадровое решение принято, стороны никак не могут договориться о зарплате.

«Даже без подписанного контракта руководитель имеет право выполнять свои обязанности, поскольку такие полномочия ему предоставляет правительственное постановление… В последний раз в стенах "Укрзализныци" Бальчуна видели десять дней назад. Камеры зафиксировали, как поляк выходит из офиса в сопровождении блондинки. Садится с ней в автомобиль и едет к одному из отелей», — информировала ТСН. Вскоре выяснилось, что блондинка — помощница чиновника, причем с весьма неординарной репутацией: в Польше сделала карьеру от стриптизерши в ночном клубе до респектабельной актрисы и владелицы юридической фирмы, при этом, правда, не избежав и коррупционного скандала.

Общественность тем временем взбудоражили слухи о той самой фантастической зарплате, которую выбил себе польский менеджер. После многих разговоров на этот счет в правительстве внесли ясность: зарплата главы правления компании действительно составит от 800 тысяч до 1 миллиона долларов в год. В профильном министерстве позже уточнили, как именно эта сумма сформируется. «По Бальчуну мы вывели формулу, что он будет получать от 463 тысяч гривен в месяц (более миллиона рублей). Кроме того, когда будут утверждены показатели эффективности, ему будет насчитываться система бонусов. Но они будут выплачиваться только после выполнения этих показателей», — прокомментировал министр инфраструктуры Владимир Омелян, добавив, что подобная зарплата считается «нормальной» для руководителей такого уровня.

Ко всему прочему целый год Бальчуна преследовала проблема прогулов. В феврале 2017-го в Раде решили проверить, как обстоят дела с выплатами менеджеру. Депутат Владимир Куприй отправил официальный запрос, и выяснилось, что зарплата соответствует оговоренному уровню, однако за отчетный период поляк 48 дней отсутствовал на работе. Депутат даже подал заявление в Нацполицию, утверждая, что руководитель госкомпании нарушил условия контракта и получал зарплату безосновательно, чем нанес госбюджету ущерб примерно в 1 миллион гривен (2 миллиона 182 тысячи рублей). Однако дело в итоге замяли.

Туалеты по цене квартиры

Положительных изменений на украинских железных дорогах пока не видно. Пассажиров возят все те же старые составы, которые нужно было списать еще десятилетия назад, к пригородным электричкам даже подойти страшно, скоростные экспрессы по-прежнему ломаются с завидной регулярностью, никаких ноу-хау не замечено в области сервиса, нет прорыва и с перевозкой грузов по железной дороге (в стране катастрофически не хватает грузовых вагонов). Отдельные «достижения», например запуск скоростного поезда из Киева в Польшу, носят явно рекламный характер и касаются лишь мизерной части общества. Зато весь год в компании с лихвой хватало неординарных решений, вызывавших у граждан сложную гамму чувств — от полного недоумения до искренней злости.

Так, вся вторая половина 2016-го у «Укрзализныци» ушла на борьбу с «подушками на перьях и одеялами в пыли». Также чиновники обещали разобраться с занавесками на окнах, заменив их на ролеты. Результаты, надо сказать, даже на этом фронте получились не блестящие: подвижки с бельем есть только на нескольких главных поездах Украины, а в остальном «сражение» проиграно. Зато большое усердие компания проявила в декоммунизации: билеты, названия станций, объявления, информацию на табло и прочие атрибуты движения перевели на украинский язык. Обещали еще дублировать на английском — но с этим не сложилось.

Еще одна громкая реформа 2016 года — отмена нумерации с головы и хвоста поезда. «Многим пассажирам было сложно определить, где голова, а где хвост. Особенно тем, кто нечасто путешествует. Недавно был изменен формат объявлений, и теперь нумерация начинается с востока или запада», — разъяснил начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования «Укрзализныци» Александр Красноштан. Логика не вполне понятна, и ясности пассажирам это решение однозначно не прибавило, люди не могут в толчее на вокзале быстро сориентироваться, где восток, а где запад. Закончился же прошлый год еще одной феерической акцией: «для создания атмосферы» в новогодние праздники на проводников-мужчин принудительно надели костюмы Дедов Морозов, а на женщин — Снегурочек.

Ну а самая резонансная «реформа» года нынешнего — объявленный компанией тендер на закупку запасных частей пассажирских вагонов, а именно — туалетов. Проблема действительно более чем насущная. Туалеты в украинских поездах ломаются очень часто, особенно в скоростных экспрессах. Однако есть нюанс: планировалось заказать 250 комплектов туалетов на 270 миллионов гривен (почти 600 миллионов рублей), то есть каждый стоит более 1 миллиона гривен (2,1 миллиона рублей — как справедливо подметили украинские СМИ, квартира в Киеве обойдется дешевле). Общественное возмущение ничуть не смутило «реформаторов». «Укрзализныця» выступила с дополнительным разъяснением о том, что цена в миллион гривен за один туалет для плацкартного вагона «вполне адекватна». «"Укрзализныця" не устанавливает цену на вакуумные туалетные комплексы закрытого типа — ее формируют производители этого оборудования. В объявлении… ожидаемая стоимость указана именно на основании мониторинга ценовых предложений производителей», — подчеркнули в компании.

Когда СМИ копнули поглубже, оказалось, что люксовыми туалетами аппетиты компании не ограничиваются. В мае стало известно о заказе на поистине королевский ремонт восьми купейных вагонов — по 10,22 миллиона гривен за каждый (более 22 миллионов рублей — за такие деньги можно приобрести 10 грузовых вагонов). Ожидается, что после ремонта эти супервагоны будут оборудованы вакуумными туалетами, душевыми для персонала, системами радиофикации, пожаротушения, кондиционирования воздуха, вызова проводника, а также микроволновками, холодильниками, кофеварками и даже видеонаблюдением.

Секс и рок-н-ролл

Не обошлось правление поляка и без пикантных моментов. Сексуальный подтекст деятельности Бальчуна стал предметом разговоров сразу же после его назначения. Дело в том, что поляк — еще и довольно известный рокер, фронтмен рок-группы Chemia. Записывает альбомы, выступает с большими концертами. Понятно, что назначение Бальчуна на высокий пост вызвало на Украине интерес к музыке и клипам этой группы. Оказалось, что ряд клипов Chemia содержат настолько непристойные сцены, что их даже удалили с видеосервиса YouTube. Из уцелевшего и до сих пор доступного в сети украинцев больше всего шокировал эротический клип I Love You So Much. Интересно, что Бальчун сразу заявил, что продолжит заниматься музыкой и играть в своей рок-группе, несмотря на назначение. «Занятия музыкой помогают… найти баланс в ходе интенсивной работы», — объяснил он.

А недавно в железнодорожном издании «Магистраль-Экспресс» (экземпляр этого журнала вручается каждому пассажиру, в том числе и подросткам, на кассе при покупке билета, то есть охватывается достаточно широкая аудитория) была опубликована статья с рекомендациями, как правильно заниматься сексом в украинских поездах. «"Укрзализныця" готова предложить специальные вагоны-салоны тем, кому "надоел рутинный секс". «Вместо обычных полок там — широкие кровати, на которых можно реализовать самые смелые фантазии», — говорится в материале. А чтобы «гойдання поїзда» (качание поезда) не прервали «акт кохання» (половой акт), у проводника можно даже взять специальные ремни, которые, будучи прикрепленными к полке и потолку, помогут избежать «душевных и телесных травм». Также выяснилось, что для любовных утех задействуют не только СВ, но и плацкартные вагоны, и даже электрички. Впрочем, после того как разразился большой скандал, в «Укрзализныце» дали задний ход, объявив публикацию авторской шуткой. Юристы же поясняют: если попытаться реализовать написанное в статье на практике, можно получить срок до четырех лет.

Николай Подгорный (Киев)

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