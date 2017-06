Задний ход

В начале июня закончился официальный контракт с главой украинской железнодорожной компании «Укрзализныця» Войцехом Бальчуном. Поляк, возглавивший компанию чуть более года назад, запомнился украинцам фантастически высокой зарплатой и чередой скандалов. Правительство Украины ждет официального отчета менеджера, после чего будет принято решение о продлении или не продлении контракта. «Лента.ру» вспоминает самые резонансные моменты в работе Бальчуна на Украине.

Менеджер-невидимка на миллион

Войцех Бальчун был назначен правительством Украины на пост главы правления компании «Укрзализныця» в апреле 2016 года. Кому в голову пришла столь перспективная идея, до сих пор точно неизвестно. Скорее всего, тем чудесам, что творятся на железной дороге Украины с момента этого назначения, страна обязана лично премьер-министру Владимиру Гройсману. Хотя в конкурсе принимал участие 31 претендент, Бальчун победил со значительным отрывом от конкурентов. Киевские власти особенно напирали на его опыт работы в данной сфере: поляк был председателем совета директоров железной компании своей страны PKP S. A. и польских авиалиний LOT, а также занимал пост президента крупнейшего в Польше логистического оператора PKP Cargo S.A. Задачи ставились соответствующие. «"Укрзализныця" много десятилетий была кормушкой… оттуда утекали миллиарды! Не сотни тысяч, а миллиарды. Десятилетиями! Амбициозный план нового руководителя говорит, что мы сэкономим за первый год работы менеджмента не менее 7 миллиардов гривен… Железная дорога должна стать современным европейским предприятием», — заявил Гройсман, представляя Бальчуна в Верховной Раде.

Однако с самого начала все пошло не совсем гладко. Например, Бальчун… потерялся на своем нелегком пути к новому месту работы. В конце мая кабмину пришлось отдельным решением назначить исполняющего обязанности председателя правления компании до того момента, пока одиозный менеджер наконец-то возьмется за дело. В начале июня забили тревогу даже изначально лояльные к назначенцу украинские СМИ. Сообщалось, что, хотя кадровое решение принято, стороны никак не могут договориться о зарплате.

Материалы по теме Украина по найму Зачем Киеву понадобились новые иностранцы для управления страной

«Даже без подписанного контракта руководитель имеет право выполнять свои обязанности, поскольку такие полномочия ему предоставляет правительственное постановление… В последний раз в стенах "Укрзализныци" Бальчуна видели десять дней назад. Камеры зафиксировали, как поляк выходит из офиса в сопровождении блондинки. Садится с ней в автомобиль и едет к одному из отелей», — информировала ТСН. Вскоре выяснилось, что блондинка — помощница чиновника, причем с весьма неординарной репутацией: в Польше сделала карьеру от стриптизерши в ночном клубе до респектабельной актрисы и владелицы юридической фирмы, при этом, правда, не избежав и коррупционного скандала.

Войцех Бальчун отличился не столько реформами, сколько прогулами и экзотическими предложениями Фото: старница Владимира Омеляна в Facebook

Общественность тем временем взбудоражили слухи о той самой фантастической зарплате, которую выбил себе польский менеджер. После многих разговоров на этот счет в правительстве внесли ясность: зарплата главы правления компании действительно составит от 800 тысяч до 1 миллиона долларов в год. В профильном министерстве позже уточнили, как именно эта сумма сформируется. «По Бальчуну мы вывели формулу, что он будет получать от 463 тысяч гривен в месяц (более миллиона рублей). Кроме того, когда будут утверждены показатели эффективности, ему будет насчитываться система бонусов. Но они будут выплачиваться только после выполнения этих показателей», — прокомментировал министр инфраструктуры Владимир Омелян, добавив, что подобная зарплата считается «нормальной» для руководителей такого уровня.

Ко всему прочему целый год Бальчуна преследовала проблема прогулов. В феврале 2017-го в Раде решили проверить, как обстоят дела с выплатами менеджеру. Депутат Владимир Куприй отправил официальный запрос, и выяснилось, что зарплата соответствует оговоренному уровню, однако за отчетный период поляк 48 дней отсутствовал на работе. Депутат даже подал заявление в Нацполицию, утверждая, что руководитель госкомпании нарушил условия контракта и получал зарплату безосновательно, чем нанес госбюджету ущерб примерно в 1 миллион гривен (2 миллиона 182 тысячи рублей). Однако дело в итоге замяли.

Туалеты по цене квартиры

Положительных изменений на украинских железных дорогах пока не видно. Пассажиров возят все те же старые составы, которые нужно было списать еще десятилетия назад, к пригородным электричкам даже подойти страшно, скоростные экспрессы по-прежнему ломаются с завидной регулярностью, никаких ноу-хау не замечено в области сервиса, нет прорыва и с перевозкой грузов по железной дороге (в стране катастрофически не хватает грузовых вагонов). Отдельные «достижения», например запуск скоростного поезда из Киева в Польшу, носят явно рекламный характер и касаются лишь мизерной части общества. Зато весь год в компании с лихвой хватало неординарных решений, вызывавших у граждан сложную гамму чувств — от полного недоумения до искренней злости.

Новость о закупке для вагонов туалетов по миллиону гривен шокировала украинцев Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости

Так, вся вторая половина 2016-го у «Укрзализныци» ушла на борьбу с «подушками на перьях и одеялами в пыли». Также чиновники обещали разобраться с занавесками на окнах, заменив их на ролеты. Результаты, надо сказать, даже на этом фронте получились не блестящие: подвижки с бельем есть только на нескольких главных поездах Украины, а в остальном «сражение» проиграно. Зато большое усердие компания проявила в декоммунизации: билеты, названия станций, объявления, информацию на табло и прочие атрибуты движения перевели на украинский язык. Обещали еще дублировать на английском — но с этим не сложилось.

Еще одна громкая реформа 2016 года — отмена нумерации с головы и хвоста поезда. «Многим пассажирам было сложно определить, где голова, а где хвост. Особенно тем, кто нечасто путешествует. Недавно был изменен формат объявлений, и теперь нумерация начинается с востока или запада», — разъяснил начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования «Укрзализныци» Александр Красноштан. Логика не вполне понятна, и ясности пассажирам это решение однозначно не прибавило, люди не могут в толчее на вокзале быстро сориентироваться, где восток, а где запад. Закончился же прошлый год еще одной феерической акцией: «для создания атмосферы» в новогодние праздники на проводников-мужчин принудительно надели костюмы Дедов Морозов, а на женщин — Снегурочек.

Ну а самая резонансная «реформа» года нынешнего — объявленный компанией тендер на закупку запасных частей пассажирских вагонов, а именно — туалетов. Проблема действительно более чем насущная. Туалеты в украинских поездах ломаются очень часто, особенно в скоростных экспрессах. Однако есть нюанс: планировалось заказать 250 комплектов туалетов на 270 миллионов гривен (почти 600 миллионов рублей), то есть каждый стоит более 1 миллиона гривен (2,1 миллиона рублей — как справедливо подметили украинские СМИ, квартира в Киеве обойдется дешевле). Общественное возмущение ничуть не смутило «реформаторов». «Укрзализныця» выступила с дополнительным разъяснением о том, что цена в миллион гривен за один туалет для плацкартного вагона «вполне адекватна». «"Укрзализныця" не устанавливает цену на вакуумные туалетные комплексы закрытого типа — ее формируют производители этого оборудования. В объявлении… ожидаемая стоимость указана именно на основании мониторинга ценовых предложений производителей», — подчеркнули в компании.

Войцех Бальчун, помимо прочего, еще и рок-гитарист Кадр: rodeostartv / YouTube

Когда СМИ копнули поглубже, оказалось, что люксовыми туалетами аппетиты компании не ограничиваются. В мае стало известно о заказе на поистине королевский ремонт восьми купейных вагонов — по 10,22 миллиона гривен за каждый (более 22 миллионов рублей — за такие деньги можно приобрести 10 грузовых вагонов). Ожидается, что после ремонта эти супервагоны будут оборудованы вакуумными туалетами, душевыми для персонала, системами радиофикации, пожаротушения, кондиционирования воздуха, вызова проводника, а также микроволновками, холодильниками, кофеварками и даже видеонаблюдением.

Секс и рок-н-ролл

Не обошлось правление поляка и без пикантных моментов. Сексуальный подтекст деятельности Бальчуна стал предметом разговоров сразу же после его назначения. Дело в том, что поляк — еще и довольно известный рокер, фронтмен рок-группы Chemia. Записывает альбомы, выступает с большими концертами. Понятно, что назначение Бальчуна на высокий пост вызвало на Украине интерес к музыке и клипам этой группы. Оказалось, что ряд клипов Chemia содержат настолько непристойные сцены, что их даже удалили с видеосервиса YouTube. Из уцелевшего и до сих пор доступного в сети украинцев больше всего шокировал эротический клип I Love You So Much. Интересно, что Бальчун сразу заявил, что продолжит заниматься музыкой и играть в своей рок-группе, несмотря на назначение. «Занятия музыкой помогают… найти баланс в ходе интенсивной работы», — объяснил он.

Материалы по теме Постой, паровоз! Почему Украина решила оборвать железнодорожное сообщение с Россией

А недавно в железнодорожном издании «Магистраль-Экспресс» (экземпляр этого журнала вручается каждому пассажиру, в том числе и подросткам, на кассе при покупке билета, то есть охватывается достаточно широкая аудитория) была опубликована статья с рекомендациями, как правильно заниматься сексом в украинских поездах. «"Укрзализныця" готова предложить специальные вагоны-салоны тем, кому "надоел рутинный секс". «Вместо обычных полок там — широкие кровати, на которых можно реализовать самые смелые фантазии», — говорится в материале. А чтобы «гойдання поїзда» (качание поезда) не прервали «акт кохання» (половой акт), у проводника можно даже взять специальные ремни, которые, будучи прикрепленными к полке и потолку, помогут избежать «душевных и телесных травм». Также выяснилось, что для любовных утех задействуют не только СВ, но и плацкартные вагоны, и даже электрички. Впрочем, после того как разразился большой скандал, в «Укрзализныце» дали задний ход, объявив публикацию авторской шуткой. Юристы же поясняют: если попытаться реализовать написанное в статье на практике, можно получить срок до четырех лет.