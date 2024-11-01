Пропавший из архива в России указ Петра II продали во Франции

Пропавший из архива в РФ указ Петра II продали на аукционе во Франции за €3120

Украденный из Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) в Москве указ императора Петра II был продан на аукционе во Франции. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на карточку лота.

Речь идет об «Указе императора Петра II в Военную коллегию об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г.А. Урусова» от 9 сентября 1727 года. Отмечается, что изначальная цена указа на торгах начиналась в одну-две тысячи евро. По итогам торгов документ продали за 3120 евро (около 330 тысяч рублей). В карточке лота отмечается, что данный указ «очень редкий», поскольку Петр II умер в возрасте 14 лет.

Ранее замдиректора архива Василиса Денисова заметила муляж и сообщила о подмене в полицию. Когда и при каких обстоятельствах произошла подмена указа, неизвестно. По факту произошедшего проводится проверка.

