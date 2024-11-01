Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:40, 1 ноября 2024Ценности

Пропавший из архива в России указ Петра II продали во Франции

Пропавший из архива в РФ указ Петра II продали на аукционе во Франции за €3120
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Russian Look / Global Look Press

Украденный из Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) в Москве указ императора Петра II был продан на аукционе во Франции. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на карточку лота.

Речь идет об «Указе императора Петра II в Военную коллегию об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г.А. Урусова» от 9 сентября 1727 года. Отмечается, что изначальная цена указа на торгах начиналась в одну-две тысячи евро. По итогам торгов документ продали за 3120 евро (около 330 тысяч рублей). В карточке лота отмечается, что данный указ «очень редкий», поскольку Петр II умер в возрасте 14 лет.

Ранее замдиректора архива Василиса Денисова заметила муляж и сообщила о подмене в полицию. Когда и при каких обстоятельствах произошла подмена указа, неизвестно. По факту произошедшего проводится проверка.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Настоятельный запрос общества». В России призвали положить конец безобразиям мигрантов

      Пропавший из архива в России указ Петра II продали во Франции

      Предсказан последний «подарок» Джо Байдена для Украины

      В Польше предупредили о последствиях захвата Россией танков Abrams

      Польша начала строить укрепления на границе с Россией

      Один из богатейших американцев назвал выбранного им кандидата на пост президента США

      В США предрекли сокращение помощи Украине при любом президенте

      Модель с заболеванием кожи вышла в свет в прозрачном наряде без нижнего белья

      Бывший канцлер Германии рассказал об ошибке Киева в Донбассе

      Умер автор хита «Люди встречаются»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше