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18:20, 25 октября 2024Силовые структуры

Полиция начала проверку по факту обнаружения в архиве поддельного указа Петра II

Полиция начала проверку по факту подмены указа Петра II от 1727 года в РГВИА

Фото: Wikipedia

Сотрудники полиции начали проверку по факту обнаружения поддельного указа императора Петра II в Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА) в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Речь идет об «Указе императора Петра II в Военную коллегию об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г.А. Урусова» от 9 сентября 1727 года.

По данным канала, подделку исторического документа заметила замдиректора архива Василиса Денисова. Когда и при каких обстоятельствах произошла подмена указа, неизвестно.

Ранее стало известно, что мужчина попытался украсть картину из бывшего здания посольства Украины в Москве.

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      Олеся Мицкевич
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