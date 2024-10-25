Полиция начала проверку по факту обнаружения в архиве поддельного указа Петра II

Сотрудники полиции начали проверку по факту обнаружения поддельного указа императора Петра II в Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА) в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Речь идет об «Указе императора Петра II в Военную коллегию об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г.А. Урусова» от 9 сентября 1727 года.
По данным канала, подделку исторического документа заметила замдиректора архива Василиса Денисова. Когда и при каких обстоятельствах произошла подмена указа, неизвестно.
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